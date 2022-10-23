ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «النوابغ» للمعلومات العلمية في جامعة المنيا

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة المنيا، مسابقة على مستوى كليات الجامعة الـ20، بعنوان «النوابغ» استمرت على مدار ثلاث أيام متتالية، وشارك فيها 37 طالبًا وطالبة؛ للمنافسة على اجتياز اختبارات في المعلومات العلمية والذهنية والتكنولوجية، سعياً لبناء عقول طلابية نابغة، وتطوير أفكارهم الخلاقة علمياً واقتصادياً واجتماعياً.

فوز كلية طب الأسنان بالمركز الأول

وأعلن الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، عن نتائج المسابقة التي نُظمت على جولتين، وأسفرت الجولة الأولى عن التصعيد لأربع كليات للمنافسة على الثلاث مراكز الأولي بالجولة الثانية، وفوز الطالبة آمال محمد شفيق من الفرقة الخامسة كلية طب الأسنان بالمركز الأول، وتليها في المركز الثاني الطالبة ياسمين شريف والطالب محمود مختار من الفرقة الثالثة والرابعة كلية العلوم، وجاء في المركز الثالث كلُ من الطالبة، آلاء يسري وسهيلة رجب من الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية التربية للطفولة المبكرة.

تنمية القدرات العلمية والإبداعية لشباب الجامعات

وأوضح «فرحات»، أن تنظيم مثل هذه المنافسات تعمل على تنمية القدرات العلمية والإبداعية لدى شباب الجامعات المصرية، وتعتبر تقييمًا شاملًا لقدراتهم العلمية والتحليلية، ورفع كفاءتهم لتمثيل الجامعة في المنافسات الخارجية على مستوى الجامعات المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

شارك في تحكيم المسابقة، الدكتور جابر خلاف عبد الباقي أستاذ بقسم النبات كلية العلوم، والدكتور أدهم كامل نصر أستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، وذلك بإشراف وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وفاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني العلمي، ومحمد مختار مسئول النشاط العلمي.