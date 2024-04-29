بنك الاستثمار القومي: لا صحة لمنح «السكك الحديدية» قرضا بمليار جنيه

صرح أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أنّ ما نُشر عن منح البنك قرضا بقيمة مليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر، هو خبر عارِ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، مضيفًا أنّ ذلك يتعارض مع الخطوات التي يقوم بها البنك لعملية إعادة الهيكلة بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الدولية المتخصصة لإعادة هيكلة البنك ماليًا وإداريًا؛ متابعًا أنّ أي إجراء يتم في البنك لابد أنّ يخضع لتقييم من مجلس الإدارة على أنّ يتفق مع خطة الهيكلة.

بنك الاستثمار القومي

وأكد أنّ بنك الاستثمار القومي متوقف تمامًا منذ العام المالي 2019/2020، عن عمليات الإقراض لأي جهة من جهات الدولة، موضحًا أنّ البنك حاليًا يمر بعملية تطوير وإعادة للمسار الصحيح ليلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يجري فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات المختلفة.