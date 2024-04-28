«الأطباء» تعلن عن قرض حسن لحديثي الزواج وطلاب الدراسات العليا.. اعرف الشروط

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن قرض حسن -دون فوائد بنكية- للأطباء، لحديثي الزواج بـ100 ألف جنيه لـ60 طبيبا، وللدراسات العليا بـ20 ألف جنيه لـ100 طبيب، على أن يتمّ اختيار العدد المطلوب للقرضين بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط، وستجرى القرعة العلنية بمقر النقابة العامة بالقاهرة في دار الحكمة، وسوف يتم تحديد ميعاد القرعة والإعلان عنها في وقت لاحق.

شروط الحصول على القرض

أوضحت النقابة أن شروط قرض الزواج الحديث كالتالي:

- السن أقل من 35 سنة (مواليد 1989 وما بعدها).

- عقد زواج حديث (أو إجراءات كنسية) اعتبارا من تاريخ 1-1-2022 وما بعدها.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط.

أما شروط قرض الدراسات العليا فكانت كالتالي:

- السن أقل من 35 سنة (مواليد 1989 وما بعدها).

- تقديم شهادة أصلية مختومة بختم الجهة العلمية الملتحق بها الطبيب للدراسات العليا في المجال الطبي تثبت تسجيله بها علي أن تكون الشهادة التي تصدر في نهاية الدراسة قابلة للاعتماد من لجنة الشهادات بالنقابة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

سداد القرض

وأشارت النقابة إلى أنَّ سداد القرض سيكون بطريقتين، الأولى لقرض حديثي الزواج من خلال تحويل الراتب شهريا مع توقيع إقرار ضمان من (الزوج أو الزوجة)+ طبيب حكومي أو موظف حكومي) + توقيع شيك بقيمة القرض، والثاني للطبيب الحر حيث يستعاض عن تحويل الراتب الشهري بتوقيع شيكات بنكية بعدد أقساط القرض.

أما قرض الدراسات العليا: يسدد من خلال تحويل المرتب للطبيب الحكومي + إقرار ضمان من طبيب حكومي أو موظف حكومي + شيك بقيمة القرض، والطبيب الحر يستعاض عن تحويل الراتب الشهري بتوقيع شيكات بنكية بعدد أقساط القرض.

قيمة القسط الشهري:

القسط الشهري شامل المصاريف الإدارية والدمغات لحديثي الزواج 2750 جنيه، لمدة 38 شهرًا متتالية.

القسط الشهري شامل المصاريف الإدارية والدمغات للدراسات العليا 550 جنيها، لمدة 38 شهرا متتالية.

طريقة تقديم الطلب:

يتم تقديم الطلبات عن طريق النموذج الالكتروني المخصص لذلك

للدخول إلى رابط النموذج الإلكتروني التالي: https://forms.gle/mfZWWCAjKGk2bEhZ6

ويتمّ إرفاق صورة كارنيه النقابة + صورة بطاقة الرقم القومي + صورة عقد الزواج (إجراءات الزواج) والأصل للاطلاع أو أصل شهادة الجهة العلمية للدارسين بالدراسات العليا + سداد اشتراك النقابة لعام 2024 + شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.