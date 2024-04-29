متحدث «الوزراء»: الوضع في الشرق الأوسط له انعكاسات على اقتصاد المنطقة

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الوضع في الشرق الأوسط، خاصة الحرب بقطاع غزة، يحتل جانبا كبيرا من اهتمامات المجتمع الدولي.

الوضع في الشرق الأوسط

وأضاف «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الوضع في الشرق الأوسط له انعكاساته على اقتصادي المنطقة بأكملها، وبناء عليه كانت هناك جلسة مُخصصة للوضع في غزة باجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته أمس واليوم المملكة العربية السعودية.

الوضع في غزة

وتابع أنّ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عبّر بكل وضوح عن موقف الدولة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وما يتعرضون له منذ بداية الحرب وانعكاسات هذا الأمر على المنطقة ومصر تحديدًا.