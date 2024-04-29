اختفاء «رفيق الجسد» لمدة 10 دقائق.. ظاهرة غريبة تضرب الهند في شهر أغسطس

يستعد سكان مدينة بنجالورو الهندية لاستقبال حدث سماوي نادر في أغسطس المقبل، يؤدي إلى اختفاء ظلالهم لفترة وجيزة، بسبب ظاهرة تعرف باسم «يوم الظل الصفري».

في يوم نادر يطلق عليه «صفر الظل»، تصطف الشمس فوق رأس البشر في أعلى نقطة لها بالسماء، ما يزيل الظل من الأجسام الرأسية، والذي يسمى بـ «رفيق الجسد».

ما هو يوم صفر الظل؟

«يوم صفر الظل» ظاهرة فلكية تحدث مرتين فقد على مدار العام للأشخاص الذين يعيشون بين مداري السرطان والجدي، في هذين اليومين، تصبح الشمس في منتصف النهار تمامًا، ولن تلقي بظلالها على أي جسم على الأرض، بحسب صحيفة «msn».

كيف يحدث ذلك؟

يحدث يوم صفر الظل بسبب انحراف محور الأرض حول الشمس، فعندما تكون الأرض في مدارها حول الشمس، لا تكون الشمس دائمًا فوق خط الاستواء، بل تتحرك شمالًا وجنوبًا على مدار السنة، وعندما تصل الشمس إلى أقصى نقطة لها شمالًا أو جنوبًا، تصبح فوق رأس شخص ما يعيش على خط عرض محدد، ما يسبب اختفاء الظلال تمامًا في ذلك اليوم.

أين يحدث يوم الصفر الظل؟

كما يحدث يوم الصفر الظل في أماكن مختلفة على الأرض، لكن مرتين في السنة فقط للأشخاص الذين يعيشون بين مداري السرطان والجدي، على أن تحدث للمرة الثانية هذا العام في أغسطس، في مدينة بنجالورو في الهند.

متى يحدث يوم الصفر الظل في بنجالورو؟

يمكن ملاحظة هذه الظاهرة النادرة خلال أول 10 دقائق من فترة الظهيرة في بنجالورو ومانجالورو وتشيناي، ففي هذا الوقت، ستصل الشمس إلى ذروتها وستكون مباشرة فوق بنجالورو.