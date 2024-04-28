أحداث أسبوع الآلام.. تفاصيل آخر 7 أيام في حياة السيد المسيح على الأرض

بدأت الكنائس أسبوع الآلام 2024 حيث تٌحيي الكنيسة الأيام الأخير للسيد المسيح على الأرض وتشترك معه في آلامه، كما أشار البابا شنودة الثالث، بداية من دخوله أورشليم وصولاً للجلجثة يوم الصلب، بحسب الاعتقاد المسيحي.

تفاصيل آخر 7 أيام في حياة المسيح

وتحيي الكنيسة في كل يوم من أيام هذا الأسبوع الأحداث التي قام بها السيد المسيح قبل صلبه وموته وقيامته بحسب الاعتقاد المسيحي، وتصلي فقط البصخات بدلا من صلوات الأجبية حيث تصلي خمس ساعات صباحية وخمس ساعات مسائية بحسب طقوس الكنيسة خلال هذه الأيام.

أحداث أسبوع الآلام يوم بيوم

ويبدأ أسبوع الآلام في الكنيسة من يوم سبت لعازر وحتى الاحتفال بليلة أبو غلمسيس، ليلة سبت النور الذي تحتفل به الكنيسة يوم السبت 4 مايو، وتترتب أحداث آخر 7 أيام في حياة المسيح كالتالي وفقاً للقمص أنطونيوس فكري في دراسته للأناجيل الأربعة:

- سبت لعازر: حيث أقام السيد المسيح لعازر بعد موته ودفنه في القبر، بحسب الاعتقاد المسيحي.

- أحد الشعانين: حيث تحيي الكنيسة تذكار دخول المسيح القدس راكبا على «حمار» وهتاف اليهود في هذا اليوم له «أوصنا يا ابن داود» أي خلصنا يا ابن داود، فارشين زعف النخيل وأغصان الزيتون في الأرض ليسير عليها كما كان يتم استقبال الملوك في قديماً.

- اثنين البصخة تذكر الكنيسة في هذا اليوم خلال قرأتها لعن السيد المسيح لشجرة التين غير المثمرة، وتطهير الهيكل من الباعة والذين يشتروا.

- ثلاثاء البصخة قام السيد المسيح في هذا اليوم بتعليم من خلال الأمثال ويرد على أسئلة الفريسين والصدوقيين، كما أخبر تلاميذه عن خراب أورشليم الذي حدث قديما بعد القيامة.

- الأربعاء: الذي يعرف في الكنيسة بـ«أربع أيوب» فهو يوم المشورة الرديئة لرؤساء اليهود مع يهوذا ليرشدهم على المسيح وكان المسيح يمكث في بيت عنيا في هذا اليوم.

- الخميس: تطلق الكنيسة عليه خميس العهد حيث أسس في السيد المسيح سر الإفخارستيا أو التناول أحد الأسرار السبعة للكنيسة، كما غسل أرجل التلاميذ ليعلمهم الاتضاع، كما سلم يهوذا المسيح في ليلة هذا اليوم.

- الجمعة العظيمة: تذكر الكنيسة في قراءاتها في هذا اليوم محاكمة السيد المسيح والصلب والموت، وإنزاله من فوق الصليب.