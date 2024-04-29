حشرة غريبة تستعد لغزو الأرض لأول مرة منذ 200 سنة.. هل تصل الدول العربية؟

غزو غير مسبوق، لم يحدث منذ عام 1803، لكنه قرر أن يعلن عن نفسه مجددًا، بعدما اعتزمت مليارات من حشرات «الزيز»، لغزو بعض المناطق في أمريكا، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظاهرة فريدة من نوعها، لم تحدث منذ قرنين.. فهل تهدد دول أخرى؟.

ما هي حشرات الزيز؟

حشرات الزيز التي تقضي معظم حياتها تحت الأرض، تتغذى على جذور الأشجار، لذلك تتوجه نحو المناطق المشهورة بوجود أشجار، وتنقسم دورة حياتها إلى مراحل طويلة، تتراوح بين 13 و17 عامًا، لكنها لم تخرج للنور من تحت الأرض قبل مرحلة البلوغ، وعندما يحين الوقت المناسب، تخرج هذه الحشرات بأعداد هائلة من جحورها، بحثًا عن التزاوج والتكاثر.

لماذا تحدث هذه الظاهرة الآن؟

يرجع سبب حدوث هذه الظاهرة الغريبة إلى دورة حياة حشرات الزيز، فكل دورة حياة لجيل معين من هذه الحشرات تستغرق عدة سنوات، فإن الجيل الحالي من حشرات الزيز التي ستظهر خلال الأسابيع القادمة، قد بدأ دورة حياته تحت الأرض عام 2007، بحسب صحيفة «extension».

ما هي تأثيرات هذه الظاهرة؟

على الرغم من أن حشرات الزيز لا تعتبر آفة زراعية، إلا أنها قد تسبب بعض الإزعاج للناس بسبب أصواتها العالية، كما يمكن أن تتغذى على أوراق بعض الأشجار، مما قد يُلحق الضرر بالمناظر الطبيعية.

هل تصل إلى الدول العربية؟

بحسب «واشنطن بوست»، فإن الغزو سيحدث على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولا يوجد أي تهديد للدول العربية، إذ تحرص على الوجود في المناطق التي يتواجد بها غابات وأشجار ولا توجد في الأماكن الصحراوية.