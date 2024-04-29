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«القاهرة الإخبارية»: ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الفلسطيني لبحث الوضع في غزة

كتب:

عمرو هلال
08:43 م | الإثنين 29 أبريل 2024
الرئيس الفلسطيني وولي عهد السعودية

الرئيس الفلسطيني وولي عهد السعودية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الرياض، لبحث مستجدات الأوضاع بقطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح ولي العهد السعودي، أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا مواقف المملكة الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

ومن جانبه، شدد الرئيس الفلسطيني على أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» موضحًا أنه يحذر من خطورة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح الفلسطينية الأمر الذي سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطينيين.

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

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بقلم عمرو هلال