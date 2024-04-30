ارتفاع حصيلة توريد القمح بالدقهلية لأكثر من 108 آلاف طن بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن حصيلة توريد القمح بالمحافظة، ارتفعت بعد مرور أسبوعين على بداية الموسم، لتصل إلى أكثر من 108 آلاف طن بنسبة 26% من المستهدف لهذا العام.

وأوضح «دايرة» في بيان، أن توريد القمح بمحافظة الدقهلية جاء وفقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي نوه بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال القمح طوال الموسم.

ارتفاع توريد القمح لأكثر من 108 آلاف بالدقهلية

وأكد أن توريد القمح حتى الآن جاء كالآتي:

- بلغ حوالي 104503 طنا و644 كيلو بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة

- توريد 3745 طنا و650 كيلو خارج المحافظة من أقماح المحافظة

- نحو 227 طنا و128 كيلو أقماح محلية لإنتاج التقاوي.

- وجاء إجمالي ما جرى توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 108476 طنا و442 كيلو قمح.

سعر أردب القمح بالدقهلية

وأشار إلى أنه جرى تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية كالتالي:

- سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه

- الأردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيها

- الأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.

على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.