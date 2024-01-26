مواعيد حجز الكشف في العيادات الخارجية بمستشفى جامعة المنصورة مجانا

أعلنت جامعة المنصورة عن تحديد مواعيد حجز الكشف في العيادات الخارجية بمستشفى جامعة المنصورة، من أجل تسهيل الأمور على المواطنين.

مواعيد العيادات الخارجية في مستشفى جامعة المنصورة

وأضافت جامعة المنصورة، أنه يمكن للمواطنين الحجز في العيادات الخارجية بمستشفى جامعة المنصورة من خلال تطبيق الحجز الخاص بالمستشفيات.

- تنزيل التطبيق على الهاتف.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن.

- اختيار العيادة المراد الكشف بها.

- اختيار اليوم المراد الكشف به.

- إدخال رقم هاتف.

- الضغط على تسجيل.

- يتم تحديد موعد للمواطن من أجل التوجه المستشفى، أو العيادة الخاصة به على الهاتف في رسالة.

وتختلف المواعيد الخاصة بالعيادات الخارجية للجامعة كالآتي:

- مستشفى الجامعة الرئيس

عيادة الغدد الصماء: الأحد والاثنين والثلاثاء.

عيادة أورام الكبد: السبت والاثنين.

عيادة القدم السكري: الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء.

عيادة السمنة : الاثنين والأربعاء.

عيادة القولون التقرحي: الأحد، والأربعاء.

عيادة الروماتيزم والتأهيل:

السبت – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس.

عيادة الروماتيزم والمناعة: السبت – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس.

عيادة الكلى: السبت – الأحد - الاثنين – الثلاثاء – الخميس.

عيادة اختبار مصل الصدر: السبت – الاثنين – الخميس.

عيادة الصدر : السبت – الاثنين – الخميس.

عيادة الباطنة : الأحد – الاثنين – الأربعاء.

عيادة الألم : السبت – الاثنين – الأربعاء.

عيادة الإدمان : السبت – الأحد – الأربعاء.

عيادة اختبار الذكاء : السبت – الاثنين دمج - الأربعاء.

عيادة النفسية: الأحد – الثلاثاء – الخميس.

عيادة التخاطب: طوال أيام الأسبوع.

عيادة الجراحة العامة: طوال أيام الأسبوع.

عيادة السمعيات: طوال أيام الأسبوع.

عيادة الأنف والأذن: طوال أيام الأسبوع.

عيادة الجلدية: طوال أيام الأسبوع.

عيادة جراحة التجميل: السبت – الأربعاء.

عيادة جراحة الغدد: الثلاثاء.

عيادة الشريان الرئوي: الثلاثاء.

عيادة التدخين: الثلاثاء مستشفى الباطنة التخصصي.

عيادة القلب: السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس.

عيادة الباطنة والكبد: السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس.

عيادة السكر: السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس.