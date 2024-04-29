رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى من أبناء الشعب الفلسطيني، للوقوف على مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري بالجامعة، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفي الجامعي.

تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين

ووجّه رئيس الجامعة، بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية، ومٌراعاة المرافقين من الأشقاء الذين حضروا مع المرضى، وتوفير كافة سُبل الراحة لهم، وعمل برنامج ترفيهي للأطفال من المرافقين، مؤكداً حرص جامعة كفر الشيخ على دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، تأكيداً على الدور المجتمعي للجامعة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أنّ استقبال الأشقاء الفلسطينيين يأتي في إطار تنفيذً توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية بالنسبة لمصر، ومواقف الدولة المصرية الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني، مٌشيراً إلى رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.

التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني

وكلّف رئيس الجامعة بتوفير كل سُبل الدعم والرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية وغيرها بمختلف التخصصات المطلوبة، حتى عودتهم سالمين، مٌثمناً دور القيادة السياسية والدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الشقيق.

وقد أبدى المرضى ومرافقوهم من الأشقاء الفلسطينيين خالص شكرهم للقيادة السياسية بمصر والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما توجهوا بالشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي.