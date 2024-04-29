رشا مهدي ضيف شرف فيلم ولاد المحظوظة مع هيفاء وهبي

انضمت الفنانة رشا مهدي إلى فريق عمل فيلم ولاد المحظوظة للمخرج مرقس عادل، الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته في موسم رمضان الماضي بمسلسل سر إلهي.

آخر أعمال رشا مهدي

الفيلم بدأ تصويره قبل فترة، وتشارك فيه رشا مهدي كضيف شرف، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

ويدور في إطار كوميدي رومانسي عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر.

رشا مهدي تشارك في إمبراطورية ميم

رشا مهدي شاركت أيضا في موسم رمضان الماضي كضيف شرف بمسلسل إمبراطورية ميم مع المخرج محمد سلامة والفنان خالد النبوي.