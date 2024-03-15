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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5.. ظهور مميز لـ رشا مهدي

كتب:

ضحى محمد
12:02 م | الجمعة 15 مارس 2024
رشا مهدي

رشا مهدي

ينتظر الجمهور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5، خاصة بعد ظهور الفنانة رشا مهدي خلال الأحداث السابقة لأول مرة، والتي ظهرت مشاهدها أمام الفنانة حلا شيحا .

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5

تجسد الفنانة رشا مهدي دور «سلمي» ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5، حيث تقابل «مي» التي تجسد دورها الفنانة حلا شيحا، وهي زوجة الفنان محمد محمود عبد العزيز، والتي تغير عليه من زوجته مي ، وتذهب إلي منزلها لتعرف حقيقة ذهاب زوجها إلى هناك.

موعد عرض المسلسل والحلقة الجديدة

مسلسل إمبراطورية ميم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc، في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

وعلى قناة dmc drama يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.