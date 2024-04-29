تامر حسني يوجه رسالة خاصة للرجال في يوم زفافهم.. اعرف التفاصيل

حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة خاصة لكل الرجال فى حفل زفافهم، من خلال منشور خاص شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور «إنستجرام».

وشارك الفنان تامر حسني جمهوره، بفيديو كوميدي من داخل كواليس تصوير فيلم عمر وسلمى، أثناء تصوير مشهد الزفاف الذي تعرض فيه للسقوط هو والفنانة مي عز الدين، أثناء تصويره، وعلق عليه موجها رسالة خاصة للرجال، قائلا: «رسالة لكل عريس، متتهورش وتعمل فيها تامر حسني، عشان معاك واحدة لابسة فستان بتتعلم فيه المشي».

وتابع تامر حسني: «أصلاً أصل المشهد كان كده زي ما أنتوا شايفين، يعني أنا نَفسي اتفرشت فرشة بيدرّسوها لحد النهاردة في الصين، الله يبارك لك يا سلمى».