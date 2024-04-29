كندة علوش عضو لجنة تحكيم الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تشارك كندة علوش كعضوة في لجنة تحكيم الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وكانت كندة عبرت عن سعادتها في بيان صحفي؛ بمستوى الأعمال التي شاهدتها في المهرجان، وبالمشاركة في مثل هذه الفعالية التي تدعم هذه النوعية من الأفلام.

كندة تتشارك عضوية اللجنة مع المخرجة الفلسطينية نجوى نجار والمنتجة الأردنية نادية عليوات، والمخرجة المصرية كوثر يونس، والناقدة التونسية ليلة بلرحومة.

مهرجانات شاركت فيها كندة علوش

الجدير بالذكر أن كندة شاركت من قبل في عضوية لجان التحكيم سواء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعدة دورات أو لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي والإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط، والقاهرة الدولي للفيلم القصير، والأقصر للسينما الأفريقية والعديد من المهرجانات.