وظائف خالية في بنك مصر لجميع الكليات.. 7 شروط مهمة

أعلن بنك مصر فتح باب التقديم للوظائف للعمل بفروع البنك بجميع المحافظات، دون حديد كلية معينة وبذلك يصبح بإمكان الخريجي من جميع الكليات التقدم لك الوظائف والمتاحة بفروع البنك بجميع المحافظات.

تفاصيل وظائف بنك مصر

وخلال التقرير التالي نستعرض تفاصيل وظائف بنك مصر، وشروطها وكييفية التقديم لها، وذلك في إطار خدمات «الوطن» المقدمة لجمهور القراء على مدار اليوم، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

يطلب بنك مصر شباب للتعيين في وظيفة مسئول مشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

يشترط للقبول في وظائف بنك مصر توافر الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم لديه معرفة ببرامج Microfinance officer.

- بدون خبرة حتى 3 سنوات.

- درجة جامعية من عام 2021 حتى 2023، بتقدير جيد.

- مستوى جيد باللغة الإنجليزية.

- الدوام من مقر الشركة دوام كامل لمستوى المبتدئين.

- عدم وجود أقارب ببنك مصر حتى الدرجة الثالثة.

- لم يسبق له الامتحان ببنك مصر.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

يمكن التقديم على وظائف بنك مصر من خلال موقع البنك عبر تطبيق LinkedIn، وهذا يستلزم أن يكون المتقدم للوظيفة يمتلك حساب على موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن، والتقديم من هنــــا.

ويفضل عمل سيرة ذاتية وتقديمها، والتقديم سريعا قبل غلق باب التقديم.