وظائف جديدة في بنك مصر بجميع المحافظات «دون خبرة».. اعرف التفاصيل

أعلن بنك مصر عبر حسابه على لينكد إن، توافر فرص عمل في «خدمة العملاء، وتيللر، ومبيعات» دون خبرة ولحديثي التخرج، للعمل في أفرع البنك بمحافظات الجمهورية كافة.

وظائف جديدة فى بنك مصر

وأوضح إعلان الوظائف الجديدة ببنك مصر، أنّ الوظائف متاحة للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا من خريجي الكليات للعام الدراسي 2021 حتى 2023.

شروط وظائف بنك مصر

- دون خبرة وحتى 3 سنوات.

- من خريجي دفعات 2021 حتى 2023.

- بتقدير جيد.

- مستوى جيد باللغة الإنجليزية.

- عدم وجود أقارب ببنك مصر حتى الدرجة الثالثة.

- لم يسبق الامتحان في بنك مصر.

طرق التقديم في وظائف بنك مصر

- التقديم عبر الصفحة الرسمية لـ بنك مصر على موقع LinkedIn عبر الرابط التالي هنـــــــــا.

مسؤوليات العمل

- تنفيذ المعاملات والخدمات للحسابات، وصرف الشيكات.

- تقديم الخدمات لجميع العملاء، وحل جميع المشكلات.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء ومساعدته على استخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية المختلفة.