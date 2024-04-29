ما معنى البصخة المقدسة؟.. كل ما تريد معرفته عن طقس أسبوع الآلام

بدأت الكنائس، اليوم، أول أيام البصخة المقدسة، أحد أبرز طقوس أسبوع الآلام، الذي بدأته الكنيسة هذا العام، السبت المعروف باسم «سبت لعازر»، ويستمر حتى احتفالها بليلة أبو غلمسيس ليلة سبت النور.

معنى كلمة البصخة

ويتسأل البعض حول معنى كلمة البصخة، وهي كلمة يونانية لنفس كلمة فصح العبرية «بيسح Pesah»، ومعناها «الاجتياز» أو «العبور»، وتطلق على فترة أسبوع الآلام، وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أو بمعناها إلى معظم اللغات، فهي في القبطية واليونانية «بصخة Pascha»، وفي العربية «فصح»، وفي الإنجليزية «Pass-over».

وفي ذات السياق حول معنى كلمة البصخة، أوضحت الكنيسة أن البصخة المقدسة، أحد أبرز صلوات الكنيسة في أيام أسبوع الآلام، التي تصلي بها في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس، وتبدأ منذ ليلة الأحد، وعقب احتفال الأقباط بأحد الشعانين، وتصلي الكنيسة البصخة بالنغمة الحزينة وتضي 3 شمعات أمام أيقونة صلب المسيح.

ترتيب صلوات البصخة في الكنيسة

تتكون صلوات البصخة المقدسة من 10 ساعات «صلوات يومية»، خمسة ليلية وخمسة صباحية، وهي الأولى والثانية والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر، حيث تبدأ بضخة اليوم، بحسب اليوم في طقس الكنيسة، من الغروب إلى غروب اليوم التالي.

وترتب الكنيسة صلاة البصخة كالتالي: تبدأ بقرأءة النبوات، الصلاة الربية، ثم يقول الكاهن يا رب ارحمنا، ثم لحن ثوك تي تي جوم 12 مرة بدلًا من الاثني عشر مزموراً التي رتبتها الكنيسة في كل ساعة، ويعقبها الصلاة الربية، المزمور والإنجيل، ثم تقرأ أحداث اليوم، بحسب القمص أنطونيوس فكري، في كتابه ترتيب أسبوع الآلام.