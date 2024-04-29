منظومة جديدة لمنع التلاعب بالسلع التموينية وضمان وصولها للمواطن

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعميم تطبيق منظومة صرف السلع التموينية إلكترونيا لتصل إلى منافذ البقالين بجميع المحافظات اعتبارا من أول مايو 2024، والتي يتم فيها تطبيق الاستعاضة السلعية مع منظومة صرف السلع ومنظومة مراقبة المخزون.

منظومة جديدة لصرف السلع التموينية لضمان صرفها لحاملي البطاقات

وشرحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار تعميم منظومة الاستعاضة السلعية، بأنه يهدف إلى منع التلاعب في السلع التموينية ومخصصات الدعم، منوهة بأن القرار يهدف إلى ربط عملية صرف سلع التموين بسيستم خاص يراقب كمية السلع المصروفة لكل بقال تمويني، كما يراقب عملية صرف السلع للمواطنين من المنافذ للتأكد من حصول المواطنين على حصصهم من المقررات التموينية.

وحصلت «الوطن» على نص قرار وزارة التموين والذي تم تعميمه على مديريات التموين، من قبل اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ونص القرار على أنه بناء على اعتماد وزير التموين لمقترح تعميم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومراقبة المخزون يرجى الإحاطة بالآتي:

- يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال السلع (السكر - الزيت - المكرونة) بناء على قيمة التأمين بناء على ما جاء في البند السابع من الدراسة على أساس (55% زيت - 25% سكر - 15% مكرونة - 5% سلع أخرى).

- يتم اعتماد تعميم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية على جميع محافظات الجمهورية عدا شمال وجنوب سيناء بعد اعتماد وزير التموين كالتالي: محافظات (القاهرة - الغربية - بورسعيد - الشرقية - سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم) اعتبارا من 2024/5/1.

- محافظات الإسكندرية - القليوبية - دمياط - المنوفية - قنا - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد، اعتبارا من 1 يونيه 2024.

- محافظات (الجيزة - البحيرة - الإسماعلية - الدقهلية - كفر الشيخ - أسيوط - السويس) اعتبارا من 2024/7/1.