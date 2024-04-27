«التموين» تزف بشرى للمواطنين.. تخفيض أسعار زيوت الطعام بنسبة 36% والألبان 20%

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار في الأسواق، موضحا «التخفضيات على أسعار زيوت الطعام وصلت إلى 36% وباقي السلع تفاوت التخفيض بها مابين 30% إلى 35%»، جاء ذلك خلال جولته في إحدى السلاسل التجارية للاطمئنان على خفض أسعار السلع.

وأشار «كمال»، إلى أن السكر يتوافر بكل السلاسل التجارية والسوبر ماركت بسعر يتراوح مابين 35 جنيها إلى 38 جنيها للكيلو وأسعار الأرز تبدأ من 29 جنيها للكيلو والمكرونه تبدأ من 11 جنيها.

المرور الدائم لمتابعة التخفيضات

وأكد أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي تضمنت التوجيه للأجهزة الرقابية والمدريات والإدارات التابعة هي المرور الدائم على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من التخفيضات الموجودة على السلع وكذلك جودة السلع المعروضة، منوها بأن التخفيضات بالألبان والجبن تفاوتت مابين الـ15% إلى 20%.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى الـ6 أشهر في أغلب السلع وحث المواطنين على الاستفادة من نسب التخفيض والتنافسية الموجودة بين السلاسل والمحال التجارية، مؤكدا أن خفض الأسعار جاء بعد الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والإفراجات الجمركية التي نفذتها الدوله مؤخراً.

انخفاض السلع المعمرة

وتابع أن التخفيضات على السلع تأتي متزامنة مع التخفيضات على السلع المعمرة مابين 25% إلى 30%؜ مؤكدا أن الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعات مستمرة مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لمراجعة موقف تخفيض الأسعار أولا بأول.