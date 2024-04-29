هاني شاكر يُحيي احتفالية في دار الأوبرا بمناسبة عيد الربيع

استمرت وزارة الثقافة فى تقديم فعالياتها المتميزة، حيث أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بمناسبة أعياد الربيع وأحياه النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو، الدكتور مصطفي حلمي.

حفل هاني شاكر فى الأوبرا

فعلى المسرح الكبير الذي علق لافتة كامل العدد ومع تفاعل واستحسان الحضور تعطرت الأوبرا بنسائم الربيع حيث قدم أمير الغناء العربي أمسية من الطرب الخالص ونجح كعادته في ملامسة وجدان الجميع وتألق بنخبة مختارة من أعماله الجماهيرية إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية التي اشتهر بتقديمها كان منها «ولا بيك ولا بيا، كل ليلة، لو رحت بعيد، ما تهدديش، أصاحب مين، يا ريتني، مش هو ده يا قلبي لأ، نسيانك صعب أكيد، موعود، كتبت لي السنين، مع قلبك، دعوة فرح، وأنت معايا، كفاية، بكل العمر، حبك نار، سألتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أحلف بسماها وغيرها».

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية، أعدت برنامج ثريا ومتنوعا احتفالا بأعياد الربيع، يشمل ألوان فنية متنوعة ويقدم على كافة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .