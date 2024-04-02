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دراما المتحدة

طارق فؤاد عن خلافه مع هاني شاكر: «مساعدنيش في مرضي»

كتب:

منى صلاح
08:20 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
المطرب طارق فؤاد

المطرب طارق فؤاد

كشف المطرب طارق فؤاد، سر غضبه وخلافه مع الفنان هاني شاكر، قائلاً: «معملش اللي أنا عاوزه وقت مرضي وده زعلني للغاية».

وأضاف «فؤاد»، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «المحور» و«النهار»: «كلمته مرتين قلت له عشان خاطري كلم الوزير وعاوز أتعالج على حساب الدولة، فقالي حاضر ومكلمش حد».

وتابع: «ذهبت للمجالس القومية وعملوا لي علاج على نفقة الدولة بـ7 آلاف جنيه، فرفضت، وزعلت من هاني لأنه لو رفع التليفون على وزير الصحة كنت ممكن أسافر برة، لكن ربنا جعل تامر حسني وأحمد بدير يقفوا معايا عشان أسافر فرنسا وأمريكا وكل دي أسباب مش أكيدة، لكن لما رب العالمين يأمر بالابتلاء بيأمر بالشفاء».

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