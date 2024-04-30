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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 30-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:02 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتميز مولود برج الجدى بحبه الشديد لعمله، وقدرته على تحمل المسئولية، والميل إلى الاستقلال، والعيش فى هدوء بعيدا عن الضوضاء، ويتعامل بجدية ويمتلك عقلية تجارية مميزة.

ومن مشاهير برج الجدي النجم محمود المليجي، وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 30-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجدي ألا تعاند رؤساءك في العمل، والتزم بأوامرهم واعمل على ابتكار أفكار مميزة حتى تنجح في عملك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك يا برج الجدي باختيار شريك حياة مناسب لك حتى تكون معه أسرة صغيرة، وتعيش حياة مستقرة كما كنت تحلم طوال الوقت.

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بقلم صفية النجار