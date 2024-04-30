5 أطعمة تساعد على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي.. «تصغرك 10 سنوات»

يرغب العديد من الأشخاص في الحفاظ على مظهرهم الشبابي خاصة مع التقدم في العمر، والتغيرات الطفيفة التي تحدث في البشرة، مثل بدء ظهور التجاعيد والترهل والشعر الرمادي، ما يجعل ملايين البشر يبحثون عن طرق طبيعية تساعد في تأخر ظهور تلك العلامات.

وكشف أحد الخبراء أن بعض التغييرات في نظامك الغذائي يمكن أن تساعد على البقاء أصغر سنًا لفترة أطول، فيما أوضح طبيب التجميل ديف رايلي، كيف يمكن للأطعمة الغنية بنوع من البروتين المعروف باسم الكولاجين أن تساعد في الحفاظ على الجلد قويًا ومشدودًا، بحسب ما نقلته صحيفة «Express».

كيف يمكن أن تساعد على إنتاج الكولاجين من خلال النظام الغذائي؟

وفقًا لـ «رايلي»، يعد الكولاجين مكونًا رئيسيًا في الأربطة والأنسجة الضامة، وهو مليء بخصائص التئام الجروح وتعزيز الجلد، مشيرًا إلى أنه بالتالي يمكن أن يقلل من ظهور التجاعيد، ويحسن نسيج الجلد بشكل عام، ويساعد على تعافي العضلات.

«ليس سرًا أن الطعام الذي نتناوله له تأثير مباشر على صحتنا ورفاهيتنا، إن السعي إلى اتباع نظام غذائي متوازن وزيادة الوعي بالعناصر الغذائية الموجودة في طعامك، لن يفيد صحتك العامة فحسب، بل يمكن أن يساعد على وجه التحديد في إنتاج الكولاجين أيضًا مع تقدم السن واستنفاد إنتاجه بشكل طبيعي»، حسبما أكد طبيب التجميل.

5 أطعمة تساعد على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية 5 أطعمة تحتوي على الكولاجين:

الفراخ:

الدجاج من الأطعمة الضرورية لإنتاج الكولاجين، لأن الأحماض الأمينية والمعادن التي تحصل عليها من هذا اللحم الشعبي، مثالية لمساعدة الكولاجين في جسمك على العمل بكفاءة.

بياض البيض:

يعد بياض البيض مصدرًا شائعًا آخر للبروتين الذي يستخدمه الرياضيين أيضًا، لكن فوائده لا تقتصر على تحسين واستشفاء العضلات فقط، إلا أن الحمض الأميني الذي يسمى البرولين المتواجد به، يعد مكون أساسي للكولاجين.

التوت:

التوت ليس فقط لذيذًا ومتعدد الاستخدامات، ولكن فيتامين C الذي يحتوي عليه يعد طريقة رائعة لتعزيز إنتاج الكولاجين داخل الجسم.

الثوم:

يعد الثوم عنصرًا مهمًا في إنتاج الكولاجين، حيث أنه غني بمركبات الكبريت، وهو ضروري لتشكيل ألياف الكولاجين والحفاظ على سلامة الأنسجة.

البقوليات:

بالنسبة للنباتيين، تعتبر البقوليات مثل الفول والعدس والحمص الخيارات الأفضل لدعم الكولاجين، حيث أنها غنية بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، وهي مفيدة جدًا للمساعدة في إنتاج الكولاجين.