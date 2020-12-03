ضبط 34318 عبوة كولاجين "فاسدة" للشعر والوجه مهربة داخل حفار

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كل صور الجريمة لا سيما جرائم تهريب السلع والبضائع خالصة الرسوم الجمركية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد، اعتزام "إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد" باستيراد حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء بورسعيد مشمولها "أجزاء حفار" وإخفاء كميات كبيرة من مادة "الكولاجين" المستخدمة في مستحضرات التجميل، مخبأة داخل مخازن سرية بمشمول الحاوية الأصلي بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش الحاوية المُشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط 34318 عبوة كريمات كولاجين للشعر والوجه مخبأة داخل مخازن سرية بــ "أجزاء الحفار".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.