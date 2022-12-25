خبيرة تركيبات طبيعية: الكولاجين المصري ينشط نمو الشعر والبشرة

قالت سالي عبدالعزيز، خبيرة تركيبات طبيعية للبشرة والشعر، إنه يجب على كل السيدات الاهتمام ببشرتهن مع وصولهم لسن العشرين، مشيرة إلى أنها تحرص على شراء الكولاجين المصري من الصيدليات بشكل يومي، ويجرى تناوله في هيئة مشروب يومي «الكولاجين بياخدوا كل الجسم، وبينشط نمو الشعر والبشرة».

«اللفت» به مضادات أكسدة مفيدة للغاية

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تقطيع «اللفت» خلال تناول السلطات يعزز من زيادة مضادات الأكسدة في الجسد، الأمر الذي يعزز شعور الشخص بالقوة والنشاط.

الكولاجين الطبيعي بالفراولة والبلو بيري

واستطرد: «فيه كولاجين طبيعي في الفراولة والراس بيري والبلو بيري، والحاجات دي غالية شوية، ومهمة جدا، ياريت كل واحدة تاكل كل يوم فراولتين أو ثلاثة أو كرز».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.