خبيرة تغذية علاجية: جسم الإنسان يحتوي على 28 نوعا من الكولاجين

قالت إيمان عبد الله أخصائية التغذية العلاجية والصحة العامة، إنه عند ذكر الكولاجين يعتقد الجميع أنه مقتصر على الاعتناء بالأظافر والشعر والبشرة فقط، بل يعتبر أهم عنصر داخل الجسم إذ يشكل 30 % من البروتين في الجسم، وموجود بالغضاريف والعظام ويتم افرازه بشكل جيد حتي سن الـ30 ويقل إفرازة بنسبة 1% كل عام.

أنواع الكولاجين في الجسم

وأضافت «عبد الله» خلال لقاء عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين رضوى حسن ونهي عبد العزيز المذاع عبر شاشة «dmc»، أن جزيئات الكولاجين الموجودة في مستحضرات التجميل جزيائتها كبيرة على البشرة، مما يصعب امتصاصها، لافتة إلى انهيار الكولاجين في البشرة والجسم عند سن الـ40.

وأوضحت أن الكولاجين عبارة عن 28 نوعا، أهمهم الموجود بالأنسجة الضامة كالعضلات وغيرها، والثاني بالغضاريف والمفاصل وغيابه يؤدي إلى وجود خشونة ومشاكل في العظام والثالث الموجود بالبشرة.

تعويض الكولاجين الناقص بالجسم

وحول أضرار نقص الكولاجين في الجسم، أوضحت أن نقصه في الجيم يؤدي إلى ضعف الرؤية، وإصابة الأذن والعظام والغضاريف وظهور التجاعيد في البشرة ومشاكل هضمية وانخفاض بضغط الدم وغيرها، ويفضل أخذه عن طريق المصادر الطبيعية منها شوربة العظام والسمك وبياض البيض والفواكه أو المكملات الغذائية والنباتات الخضراء والثوم وغيرها من الأطعمة الطبيعية.