مصطفى عمار في ذكرى انطلاق «الوطن»: 12 عاما من الكفاح الصحفي والتميز

علق الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، على مرور 12 عاما على انطلاق جريدة الوطن، قائلا: «أوجه التحية لكل زملائي في جريدة الوطن».

وأضاف «12 سنة من الكفاح الصحفي والتميز، أوجه الشكر لكل الزملاء في هذا الصرح الكبير».

وتابع خلال مداخلة ببرنامج «آخر اليوم»، المذاع على الراديو 9090، «أشكر مجدي الجلاد الذي ترأس الصحيفة في مرحلة التأسيس كرئيس تحرير لها، وكوّن فريقا من أمهر وأشطر الصحفيين لتكون الوطن صحيفة مؤثرة وكبيرة في مصر والوطن العربي».

وتابع: «وبعد ذلك انتقلت رئاسة التحرير للكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة الجريدة، وهذه الفترة من أكثر الفترات تميزا، وحققت الكثير من الانفرادات الصحفية في مصر، والكثير من المعارك التي خاضتها في سبيل الدفاع عن مصر في مواجهة قوى الظلام».

وواصل: «ثم جاء بعد ذلك الكاتب الصحفي أحمد الخطيب قرابة العام، وقدر ينقل الجورنال نقلة محترمة على مستوى الأفكار والكتابة ثم رحل إلى منصب آخر، رئيسا لقطاع الثقافة والتراث».