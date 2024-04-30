مصطفى عمار: «الوطن» منذ اللحظة الأولى لصدورها تساعد على صناعة الوعي

علّق الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على مرور 12 عامًا لانطلاق الجريدة، قائلا إنه تشرف باختيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية له رئيسًا للتحرير منذ 9 أشهر، لاستكمال مسيرة مؤسسة كبيرة للغاية.

صحافة مختلفة تساعد على صناعة الوعي

وأضاف «عمار» خلال مداخلة ببرنامج «آخر اليوم»، المذاع على الراديو 9090: «الوطن ليست صحيفة يومية فقط في حياة المصريين، لكن منذ اللحظة الأولى لصدورها وهي تقدم صحافة مختلفة تساعد على صناعة الوعي، ووقفت في صف واحد مع الدولة في مواجهة التطرف، والحفاظ على محددات مصر وأمنها القومي»

وتابع الكاتب الصحفي: «نحاول استكمال مسيرة من سبقونا من أساتذتنا وزملائنا، وأن نكون على قدر المسؤولية ونقدم الأفضل للقارئ الذي وثق فينا على مدار 12 عامًا، فإذا لم يثق في الجريدة طوال هذه المدة ما كان للصحيفة أن تستمر كل هذه السنوات بنفس النجاح والتأثير، الحمد لله الصحيفة من أهم الصحف اليومية، ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي، حال بقية إصدارات الشركة المتحدة».