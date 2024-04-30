مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية بـ3 أشياء

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنّه وضع على عاتقه منذ أن توليه مسؤولية رئاسة تحرير الجريدة، تقديم أفضل ما لدى فريق العمل.

صحافة الرأي والتحليل

وأضاف «عمار» خلال مداخلة ببرنامج «آخر اليوم»، المذاع على الراديو 9090: «قمنا أنا ومجلس التحرير بالكامل بتطوير العدد الوقي، وفردنا مساحات أكثر لصحافة الرأي والتحليل، وهو ما يحتاجه القارئ حاليًا، يريد أن يفهم ويعرف بماذا تفكر الدولة المصرية، وكيف تخطط لحاضرها ومستقبلها».

كبار الكتاب ينضمون إلى «الوطن»

وتابع الكاتب الصحفي: «ضمينا في الوطن كبار الكتاب الصحفيين، مثل الكاتبة الكبيرة فريدة الشوباشي وسحر الجعارة، والدكتور خالد منتصر، عصام زكريا، ورفعت رشاد ومجموعة من الكتاب الشباب، واستطعنا صنع ملاحق أسبوعية تخصص للرأي والتعبير والتحليل للقارئ الذي يبحث عن المعرفة».

وتابع رئيس تحرير «الوطن»: «وفي 2024 نحن أمام ثورة تكنولوجية في عالم الصحافة، مع سطوع نجم الذكاء الاصطناعي، والدور الكبير التي تمثله المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومة، وسهولة الوصول وتبنينا 3 أشياء رئيسية في الجريدة».

بودكاست «الوطن»

وختتم «عمار»: «الأولى هي بودكاست يقدمه مجموعة من المحللين والكتاب وصناع الرأي، والثانية هي المتابعة الخبرية لحظة بلحظة في كل محافظات الجمهورية من خلال خدمة الوطن لايف، والثالثة برامج الوطن التي تركت أثرًا طيبًا لكل المتابعين، وقدمت الجريدة 25 برنامجًا خلال شهر رمضان، ونستكمل الخريطة، ونعدكم أن الوطن سيظل إحدى قلاع الصحافة المصرية، ومصدر فخر وتشكل وعي وتنقل الحقيقية».