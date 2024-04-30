مصطفى عمار يشكر زملاءه في جريدة «الوطن»: 9 أشهر من الاجتهاد والتميز والحب

علّق الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على مرور 12 عامًا منذ انطلاق الجريدة، قائلا: «ممتن لكل زميل في المؤسسة، ولمدة 9 أشهر لم أر منهم سوى كل اجتهاد وتميز وحب».

وأضاف «عمار» خلال مداخلة ببرنامج «آخر اليوم»، المذاع على الراديو 9090: «مقر الوطن شهد احتضان الاجتماعات الأولى والمؤتمر الصحفي الأول لحركة تمرد، الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو العظيمة، أراه مبنى تاريخيًا».

نعد قراءنا بتقديم أفضل ما لدينا

وتابع الكاتب الصحفي: «أعد كل قراء الوطن أن نقدم أفضل ما لدينا، لكي يذكر التاريخ بأنه في هذا المبنى أو في هذا الشارع، شارع مصدق، جاء مجموعة من الكتاب والصحفيين الشباب، كانت كل مهمتهم نقل الحقيقة ومساندة الدولة المصرية، وأخلصوا لله ولوطنهم بقدر يجعل التاريخ يذكر تجربتهم».