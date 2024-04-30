سمير سعيد تطرح البرومو الدعائي لأغنية «كداب» (فيديو)

طرحت المطربة سميرة سعيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة «كداب».

ونشرت سميرة سعيد برومو أغنية «كداب» وعلّقت عليه قائلة: كداب قريبًا.

أغنية «كداب» من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج نضال هاني.

آخر أعمال سميرة سعيد

وطرحت مؤخرًا سميرة سعيد عبر قناتها على «يوتيوب» أغنية «كان» كلماتها: «كان أيام ما كان، جواك مكان بتداري فيه، فين شوف كنا فين، ووصلنا فينتنساني ليه، كان إيه خلانا نمشي وننسانا، عايشين بالصورة والروح مكسورة، بنموت جوانا».