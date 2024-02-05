سميرة سعيد تستمتع بإجازتها في المغرب مع عائلتها وأصدقائها

شاركت المطربة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مجموعة صور لها مع أسرتها وأصدقائها في المغرب.

وعلّقت سميرة سعيد، على الصور قائلة: «ما زلت أستمتع بالإجازة في المغرب مع الأهل والأصدقاء».

أغنية إنسان آلي لسميرة سعيد

وحققت سميرة سعيد نجاحًا كبيرًا بأغنية «إنسان آلي» التي تصدرت التريند في أول أيام طرحها، وهي من إنتاجها، والكلمات للشاعر شادي نور، والألحان لبلال سرور، والتوزيع لهاني ربيع، والتسجيل الصوتي سادو، وميكس وماستر ماهر صلاح.