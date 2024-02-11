سميرة سعيد تعود بأغنية درامية في 2024.. «كان ايه خلانا نمشي وننسانا»

طرحت النجمة سميرة سعيد فيديو كليب لأغنيتها الجديدة، والتي حملت اسم «كان»، إذ صورته بطريقة بسيطة فيحتوي على خلفية مُظلمه، وتجلس على كرسي أمام المايك وتغني وخلفها الجيتار والبيانو، في حالة أقرب لـ«الدندنة».

تقول خلال الأغنية التي تميل للطابع الدرامي:

كان أيام ما كان

جواك مكان بتداري فيه

فين شوف كنا فين

ووصلنا فين

تنساني ليه

كان ايه خلانا

نمشي وننسانا

عايشين بالصورة

والروح مكسورة

بنموت جوانا

">

وكانت آخر أغنية طرحتها الديفا سميرة سعيد هي «إنسان آلي»، والتي طرحتها منذ 8 أشهر، من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.