«كنت هموت».. نجوى فؤاد تكشف لـ«الوطن» تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة نجوى فؤاد تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة مفاجئة، قبل أيّام، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات للوقوف على تطورات الحالة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها كادت تفارق الحياة لولا تدخل العناية الإلهية، موضحة: «أصبت بارتفاع في ضغط الدم (كومة ضغط)، ما استلزم وضعي على جهاز أكسجين، والحمد لله تحسنت حالتي وعدت إلى المنزل».

نجوى فؤاد: شكرًا لكل من سأل عني في أزمتي الصحية

وأضافت: «أود توجيه الشكر لكل من سألوا عني، لأن مثل هذه الأزمات تعكس معادن الناس».

آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، كانت مشاركتها في بطولة مسلسل «تلت التلاتة» أمام الفنانة غادة عبدالرازق، الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من صلاح عبدالله، مي سليم، مصطفى درويش، محمد القس، أحمد مجدي، ليلى أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.