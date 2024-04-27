تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد.. «تتألم بشدة»

تمر الفنانة نجوى فؤاد، حاليًا بأزمة صحية استدعت الذهاب إلى المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، وسمح لها الأطباء بالمغادرة لاستكمال علاجها بالمنزل، واستمرار المتابعة مع الطبيب المعالج.

وتواصلت «الوطن» مع الفنانة نجوى فؤاد للاطمئنان على حالتها الصحية، لكن لم تقو على الحديث، مطالبة جمهورها بضرورة تكثيف الدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية خصوصًا أنها تتألم ومرهقة كثيرًا.

آلام بالعمود الفقري

وكانت نجوى فؤاد، قد كشفت في وقت سابق، الحالة الصحية لها أنها تعاني من آلام شديدة بالعمود الفقري أثرت على حركتها وعدم القدرة على المشي، ومن ثمّ عدم التحرك كثيرًا ومغادرة المنزل إلا للضرورة فقط، إذ تعتمد على عكاز وكرسي متحرك بعد خضوعها لعملية جراحية.

بدأت مشوارها في الخمسينيات

ونجوى فؤاد من أبرز الفنانات والراقصات بالسينما في القرن الماضي، حيث شاركت في العديد من الأفلام السينمائية، وكانت بدايتها من خلال فيلم شارع الحب، ورقصها أمام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ على كلمات ونغمات أغنية «قولوا له الحقيقة أبو عيون جريئة».