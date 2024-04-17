«ما عرفتش أمثل قدامه».. غادة عبدالرازق تكشف سبب أزمتها مع أحمد ماهر

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق أنّها واجهت أزمة في التمثيل أمام الفنان الكبير أحمد ماهر في مسلسل صيد العقارب، والذي عُرض خلال موسم الدراما الرمضانية 2024، إذ يعتبر من الفنانين الكبار في مدرسة التمثيل بينما هي كانت تعتمد على مدرسة التلقائية في الأداء.

أحمد ماهر مدرسة كبيرة في الإلقاء

وأوضحت غادة عبدالرازق تفاصيل الأزمة التي واجهتها في التمثيل أمام الفنان أحمد ماهر، خلال لقاءها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «تجمعني بالفنان أحمد ماهر مشاهد حوارية طويلة، وبصراحة أول ما وقفت قدامه مكنتش عارفة أمثل، كان عندي معاه أزمة جامدة، فهو من مدرسة كبيرة في الإلقاء والألفاظ واللغة العربية، وفي مقابل تلك المدرسة في التمثيل هناك مدرسة أرى أنها فاشلة هي مدرسة التلقائية، والتي أرى أنّها لا تصلح إلا في أدوار معينة ولكنها ليست مقياس للتمثيل».

قدمت أحلى مشاهدي أمام أحمد ماهر

وتابعت: «لما وقفت قدام أحمد ماهر كان عندي مشكلة، اكتشفت أني كنت ماشية ورا سراب في مدرسة التلقائية ولازم أرجع للصح، ولم استطيع مجاراته في الأداء، ومتأكدة أن المخرج أحمد حسن راح قاله من ورايا لأن بعد كدا لقيت استاذ أحمد فاهم أني مش قادرة أروح لمنطقته في التمثيل فهو مشكورا نزل إلى منطقتي، ولكن بمجرد ما كسرت الحتة دي قدمت أحلى مشاهد في حياتي معاه وكنت مرتاحة للغاية