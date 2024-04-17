رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«ما عرفتش أمثل قدامه».. غادة عبدالرازق تكشف سبب أزمتها مع أحمد ماهر

كتب:

نورهان نصرالله
09:05 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق أنّها واجهت أزمة في التمثيل أمام الفنان الكبير أحمد ماهر في مسلسل صيد العقارب، والذي عُرض خلال موسم الدراما الرمضانية 2024، إذ يعتبر من الفنانين الكبار في مدرسة التمثيل بينما هي كانت تعتمد على مدرسة التلقائية في الأداء.

أحمد ماهر مدرسة كبيرة في الإلقاء

وأوضحت غادة عبدالرازق تفاصيل الأزمة التي واجهتها في التمثيل أمام الفنان أحمد ماهر، خلال لقاءها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «تجمعني بالفنان أحمد ماهر مشاهد حوارية طويلة، وبصراحة أول ما وقفت قدامه مكنتش عارفة أمثل، كان عندي معاه أزمة جامدة، فهو من مدرسة كبيرة في الإلقاء والألفاظ واللغة العربية، وفي مقابل تلك المدرسة في التمثيل هناك مدرسة أرى أنها فاشلة هي مدرسة التلقائية، والتي أرى أنّها لا تصلح إلا في أدوار معينة ولكنها ليست مقياس للتمثيل».

قدمت أحلى مشاهدي أمام أحمد ماهر

وتابعت: «لما وقفت قدام أحمد ماهر كان عندي مشكلة، اكتشفت أني كنت ماشية ورا سراب في مدرسة التلقائية ولازم أرجع للصح، ولم استطيع مجاراته في الأداء، ومتأكدة أن المخرج أحمد حسن راح قاله من ورايا لأن بعد كدا لقيت استاذ أحمد فاهم أني مش قادرة أروح لمنطقته في التمثيل فهو مشكورا نزل إلى منطقتي، ولكن بمجرد ما كسرت الحتة دي قدمت أحلى مشاهد في حياتي معاه وكنت مرتاحة للغاية

اقرأ المزيد:

غادة عبد الرازق: عايدة في صيد العقارب تشبهني.. و«أهلي قالوا لي هتفضحينا»

حفاوة كبيرة بالفنانة غادة عبد الرازق عقب انتهاء عرض مسلسل صيد العقارب

أحمد ماهر يبكي على الهواء بسبب عرض مشاهده في «صيد العقارب»

أحمد ماهر: توقعت نجاح مسلسل صيد العقارب.. وغادة عبد الرازق ممثلة مخضرمة
بقلم نورهان نصرالله