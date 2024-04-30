«الأرصاد» توضح أسباب انخفاض درجات الحرارة.. وتوقعات بعودة الأجواء الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب الاجواء الربيعية على معظم محافظات شمال البلاد والوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا، وصولا إلى القاهرة وشمال الصعيد، وذلك فى طقس هذه الأيام.

أسباب الانخفاض في درجات الحرارة

وأكدت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة هذه الأيام حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الأونة من فصل الربيع، المستمر حتى 20 يونيو المقبل، إذ نتمتع حاليا بأجواء ربيعية لطيفة خاصة مع بداية ساعات المساء على جميع الأنحاء وذلك بسبب عدة عوامل مناخية تتضمن كل من:

- تعرض البلاد لكتلٍ هوائيةٍ أوربية من جنوب شرق القارة الأوربية، قادمة على مسطح البحر المتوسط عملت على انخفاض درجات الحرارة.

- امتداد منخفض جوي قادم على سطح الأرض من طبقات الجو العليا عمل على تكوين غطاء سحابي خفيف غير ممطر، بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، لذا يسود طقس غائم جزئيا معظم ساعات النهار.

- نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا تعمل على تلطيف الأجواء، وتقلل الإحساس بدرجات الحرارة نهارا.

عودة الأجواء الحارة

هذا وفي نفس السياق أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا الآن في منتصف فصل الربيع، وهو فصل متقلب، لذا من المتوقع عودة الأجواء الحارة مرة أخرى، وفقا للمنخفضات الخماسينية المعروفة عن السمات المناخية لفصل الربيع.