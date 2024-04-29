حالة الطقس الأيام المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة عل جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة

أضافت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انتشار الشبورة المائية صباحا عل بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة يوم الثلاثاء.

وتابعت الهيئة، أنه تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من يومي الثلاثاء وحتى الأحد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه بدءا من يوم الجمعة، تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الأيام المقبلة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.