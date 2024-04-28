اكتشاف فلكي يساعد العلماء في تفسير ظاهرة الطقس الحار طوال العام

في كل عام ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن سابقه، ويتحول الطقس الحار إلى عامل مشترك بين الفصول الأربعة، لنشعر وكأننا نعيش داخل صيفٍ طويل، ما دفع العلماء إلى الاتجاه بأبحاثهم نحو رصد النشاط الإشعاعي للشمس ودوره في إحداث تقلبات الطقس.

تفسير جديد لتقلبات الطقس

تُطلق الشمس كميات غير منتظمة من الموجات الإشعاعية ومن ضمنها أشعة «جاما» التي اعتقد علماء الفلك والفيزياء لسنواتٍ طويلة أنها تصدر بشكل منتظم، وذلك وفقاً لدراسة جديدة نشرتها مجلة الفيزياء الفلكية «IOP science» أوضحت خلالها أن الكميات العشوائية التي تطلقها الشمس لأشعة «جاما» تتسبب في حدوث الانفجارات الشمسية وهو ما يقدم تفسيراً جديداً لتقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم إلى درجات قياسية.

واعتمد الباحثون المشاركون في الدراسة على بيانات من تلسكوب «فيرمي» الفضائي والتي رصدت كمية أشعة «جاما» المنبعثة من الشمس خلال الفترة من شهر أغسطس لعام 2008 إلى يناير عام 2022، ووجدوا أن توزيع الإشعاع غير متماثل في كل الأعوام وإنما ينقص ويزيد بنسب متفاوتة، مع ملاحظة ميله إلى الارتفاع خلال السنوات الخمس الأخيرة تزامناً مع انقلاب قطبي للشمس يحدث كل 11 عاما تقريباً.

تأثير الذروة الشمسية على الحياة في الأرض

عدم انتظام الانبعاثات الإشعاعية لـ«جاما» يمثل تحدياً كبيراً لكوكب الأرض الذي يتوقع العلماء أنه يعيش الآن ما يسمى بالذروة الشمسية، وهي دورة من دورات الشمس تتميز بكثرة الانبعاثات الإشعاعية التي يمكن أن تؤدي إلى طقس غير مستقر، وتعتقد الدراسة التي نشرتها مجلة الفيزياء الفلكية، أن الذروة الشمسية ستؤثر على أشكال التقدم العلمي على سطح الأرض معرضةً الرحلات الجوية والاتصالات اللاسلكية والمرافق الكهربائية لخطر الخروج عن الخدمة، نتيجة تلف الأجزاء المسؤولة عن تشغيلها بفعل الحرارة الشديدة للشمس.