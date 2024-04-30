حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. أمطار وسيول في جنوب سيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لليوم الثاني على التوالي من المتوقع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات جنوب سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأضافت «الأرصاد» في بيان، أنّه من المتوقع اليوم، أن يعم الاستقرار في الأحوال الجوية على باقي الأنحاء؛ ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت الأرصاد الجوية أنه تبقى الظاهرة المؤثرة، اليوم، هي الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى نشاط الرياح أحيانًا على بعض المناطق، مما يعمل على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.