زعيم كوريا الشمالية يجبر شعبه على الاستماع لأغنية تمجده (فيديو)

كشفت صحيفة «ديلي نورث كوريا» عن حالة من الاستياء يعيشها المواطنون في كوريا الشمالية في الخفاء، بسبب إجبارهم على سماع أغنية دعائية جديدة تمجّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في كل الأماكن والأوقات. وفقا لـ«سكاى نيوز».

أغنية تمجد زعيم كوريا الشمالية الأب الودود

ووصفت الصحيفة الأغنية التى تعنون بـ«الأب الودود» لزعيم كوريا الشمالية أنها بعيده تماما عن الواقع الذي يعيشه الكوريون الشماليون، في ظل تكراراها على شاشة التلفزيون مرات عديدة في اليوم الواحد منذ طرحها لأول مرة في 16 أبريل الماضي.

وأضاف مصدر في تصريحاته لـ«الصحيفة»، أن المواطنين في كوريا الشمالية يدركون الاختلاف الكبير بين ما تحاول الأغنية الترويج له ولواقعهم المرير الذي يعيشونه.

أغنية زعيم كوريا الشمالية بعيدة عن الواقع

وتركز كلمات الأغنية على إيمان الشعب الكوري الشمالي بقائده كيم، واستعراض أمجاد لا يعيشونها في ظل واقع عكس الأغنية، فالمواطنون يعانون كثيرا وليس لديهم ما يأكلونه في حالات كثيرة، ويعانون من سوء التغذية على نطاق واسع، وفقا للمصدر.

وكشف المصدر أن الشباب من أكثر منتقدي الأغنية، إذ تنتشر في الأوساط الشبابية مقاطع موسيقية واظهر حالة كبيرة من الشغف الموسيقي تجاه انتاجات جارتهم الجنوبية التى تعمل على تطوير انتاجها الغنائي أول بأول ما يجعلهم يعتقدون بأن أداء المغنين في أغنية «الأب الودود» سيئ للغاية.