سنترال كوست يبحث عن صدارة الدوري الأسترالي أمام أديلايد

يستضيف سنترال كوست مارينزر، نظيره أديلايد يونايتد، على ملعب «سنترال كوست» في مباراة مؤجلة من الجولة 25 لبطولة الدوري الأسترالي «أيه ليجا»، عن صدارة الدوري الأستراليوتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدخل سنترال كوست مارينزر، مباراة أديلايد يونايتد، بمعنويات عالية، إذ حقق الفوز على نيوكاسل جيتس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «ماكدونالد جونز»، بالجولة 26 لبطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».

ويحتل سنترال كوست مارينزر، المركز الثاني في ترتيب جدول فرق بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ويليجنتون فينيكس المتصدر ب53 نقطة.

وفي المقابل، يخوض أديلايد يونايتد، مباراة سنترال كوست، بفوز على نظيره بريزبان رور، بنتيجة 4-3 في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «صن كورب»، بالجولة 26 لبطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».

