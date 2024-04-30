نجوى فؤاد تغادر المستشفى: ما زلت أواجه صعوبة في الكلام والتنفس

أكدت الفنانة نجوى فؤاد عودتها لمنزلها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية، حيث شعرت بصعوبة شديدة في التنفس ما أدى إلى نقلها على الفور إلى أحد المستشفيات.

تطورات الحالة الصحية لنجوى فؤاد

وقالت نجوى فؤاد لـ«الوطن»: «بفضل الله تحسنت كثيرا اليوم، ورجعت مرة أخرى إلى المنزل، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اتضح أنني أعاني من مشكلة في ضغط الدم، وخضعت لجلسات الأكسجين من أجل تحسين حالة التنفس».

وأضافت: «كنت أشعر بالموت حرفيا، ولكن الحمد لله لسه في العمر بقية، ولكن ما زلت أواجه صعوبة شديدة في الكلام والتنفس»، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد، كان مشاركتها في بطولة مسلسل «تلت التلاتة» أمام الفنانة غادة عبدالرازق، الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من صلاح عبدالله، مي سليم، مصطفى درويش، محمد القس، أحمد مجدي، ليلى أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح