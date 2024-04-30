ماذا يحدث لجسمك عند ارتفاع نسبة الهيموجلوبين؟.. تصاب بأمراض خطيرة

الهيموجلوبين من البروتينات الأساسية الموجودة في خلايا الدم، إذ يحتوي على الحديد الذي يحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وينقل ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين، لذلك يتساءل البعض ماذا يحدث لجسمك عند ارتفاع نسبة الهيموجلوبين؟، وبحسب الدكتورة إلزارا تيميربايفا، لـ«روسيا اليوم»، فإن نقصه قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

ماذا يحدث لجسمك عند ارتفاع نسبة الهيموجلوبين؟

الطبيبة قالت، إن ارتفاع مستوى الهيموجلوبين في الدم قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، بينها سرطانات الكلى والكبد والغدة الكظرية، فضلا عن كثرة إنتاج كريات الدم الحمراء، وحدوث قصور القلب والجهاز التنفسي، وزيادة تركيز فيتامينات B6 و B12، مؤكدة أن هناك علامات تؤدي إلى ارتفاع الهيموجلوبين في الدم، بينها، آلام الرأس، المفاصل، وانخفاض الأداء والنعاس والتعب والدوخة وحدوث تشنجات في البطن، فضلا عن ظهور أورام دموية.

علامات ارتفاع نسبة الهيموجلوبين

الطبيبة أكدت أن هذه العلامات قد تظهر عندما يقوم الشخص بمجهود بدني سواء خلال تمارين وتدريبات رياضية أو القيام بأنشطة غير معتادة، مطالبة بضرورة إجراء تحليل دم شامل في حالة ظهور علامات ارتفاع مستوى الهيموجلوبين، لتشخيص السبب.

الدكتورة مي تعلب، أخصائي أمراض الدم، قالت لـ«الوطن»، إن من بين أسباب ارتفاع نسبة الهيموجلوبين، الإفراط في التدخين، الإصابة بأحد الأمراض المزمنة كالرئة، أو الإصابة بخلل في أحد الكليتين ما يؤدي إلى زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء، فضلا عن نقص كمية الأكسجين.

علاج نسبة الهيموجلوبين

أخصائي أمراض الدم، أجابت على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند ارتفاع نسبة الهيموجلوبين؟، مشيرة إلى أنه يصيب الإنسان بأمراض خطيرة، من بينها، الذيحة الصدرية، الجلطات، الأمراض القلبية، السكتة الدماغية، الإصابة بسرطان الدم وبعض السرطانات الأخرى، فضلا عن الإصابة بأمراض الرئة والنخاع العظمي، ناصحة بضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لمعرفة مستوى الهيموجلوبين.