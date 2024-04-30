عينه على القمة.. بوهانج يحل ضيفا على جانجوون بالدوري الكوري الجنوبي

يحل بوهانج ستيلرز، ضيفا على جانجوون، بملعب «مدينة تشانشيون سونجام الرياضية»، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل بوهانج ستيلرز، مباراة جانجوون، بتعادل سلبي مع إنتشون يونايتد في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «ستيل يارد»، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم«كيه 1»، ليحتل بوهانج المركز الثاني بجدول ترتيب فرق البطولة برصيد 18 نقطة.

خسارة جانجوون أمام متصدر الدوري الكوري

وفي المقابل، خسر جانجوون، أمام جيمتشيون سانجمو، متصدر بطولة الدوري الكوري لكرة القدم «كيه 1»، بهدف دون رد في مباراة جمعت بين الفريقين على «ملعب جيمتشون»، بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليحتل الفريق الترتيب الخامس برصيد 12 نقطة.

ويواصل جيمتشيون سانجمو، تصدره بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1» برصيد 19 نقطة، ويأتي بوهانج ستيلرز ثانيا ب18 نقطة، وفي الترتيب الثالث أولسان برصيد 17 نقطة.