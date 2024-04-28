متحدث «الزراعة»: طرح سلع غذائية بكميات كبيرة في جميع المنافذ

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، توفير سلع ومنتجات بأسعار مخفضة في جميع المنافذ، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC».

وأضاف متحدث وزارة الزراعة أن هناك تكثيف للحملات بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمرور بشكل مستمر على أماكن بيع المنتجات الغذائية، والمعامل المتخصصة من الوزارة مع كل جهات الدولة، التي تقوم بدور مهم جدا، لضمان جودة المنتجات المعروضة أمام المواطنيين.

وتابع: «قمنا بمد العمل في معارض وأماكن البيع الخاصة ببيع المنتجات الغذائية المختلفة، وسمحنا بدخول أكثر من 150 ألف رأس ماشية حتى تكون هناك كميات كبيرة من المعروضات من اللحوم».

وأكمل: «نطرح أسماك ومنتجات غذائية مختلفة أمام المواطنيين بأسعار مناسبة، ومتوسطات الأسعار تكون أقل من سعر السوق بحوالى من 20 إلى 30%، كما أن هناك تباين في الأنواع الموجودة لخدمة كل فئات المجتمع، ولدينا أكثر من 72 منتجا موجودا على مستوى الجمهورية».