منافذ «الزراعة» لحجز وشراء أضاحي العيد 2024 في القاهرة والمحافظات

8 أسابيع تفصلنا عن حلول عيد الأضحى 2024، إذ يستعد المواطنون حاليًا لشراء أضاحي العيد، ومعرفة سعر الكيلو اللحم قائم لدى المربين أو التجار، وعليه تستعد كعادتها كل عام وزارة الزراعة لبدء حجز الأضاحي الحية وبيعها للمواطنين الراغبين وذلك مع اقتراب عيد الأضحى، إذ أنه من المقرر أن يفتح باب الحجز رسميا خلال الأيام المقبلة.

وتطرح وزارة الزراعة سنويًا الأضاحي من عجول وخراف في جميع منافذها ومزارعها في القاهرة الكبرى والمحافظات، وبتخفيضات تصل لنحو 30% عن سعر كيلو اللحم القائم لدى التجار، لذا تشهد سنويا منافذ وزارة الزراعة إقبالا كبيرا على الشراء من جانب المواطنين.

منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي العيد 2024 في القاهرة والجيزة

- منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

- منفذ القاهرة «مايو 15».

- القناطر منفذ محافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

- منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

منافذ وزارة الزراعة لحجز وبيع الأضاحي في المحافظات

- منافذ جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية.

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- مزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة من خلال.

- منافذ مزرعة طامية بالفيوم.

- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منافذ محطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

- منفذ العامرية، المتراث، الجمرك، بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ سخا مزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ أبورديس أبوزنيمة سانت كاترين.