أول ظهور للمليادير الأمريكي بعد فرحه الأسطوري أمام الأهرامات.. ماذا قال؟

بعد 4 ليالِ لا تُنسى من حفل زفاف الملياردير الأمريكي أنكور جاين وزوجته إيريكا هاموند عند سفح الأهرامات، والذي خطف أنظار العالم بتكلفة ضخمة بلغت نحو 3 ملايين دولار، عاد الثنائي ليظهرا مجددًا عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ويُعلنا وجهتهما المقبلة التي يقضيان بها شهر العسل.

الوجهة المقبلة للملياردير الأمريكي وزوجته

الملياردير الأمريكي أنكور جاين في أول ظهور له بعد حفل الزفاف الأسطوري عند سفح الأهرامات والذي بات حديث العالم، عاد مجددًا ليشارك متابعيه تفاصيل وجهته المقبلة التي تشاركه فيها زوجته «إيريكا»، إذ تحتفل عارضة الأزياء ومصارعة WWE السابقة إريكا هاموند اليوم بعيد ميلادها، وحرص «أنكور» على الاحتفال بها من خلال نشر لها صورة عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام وعلق عليها قائلًا: «ها هو احتفالًا آخر.. عيد ميلاد سعيد إيريكا.. أحبك».

أما تفاصيل الوجهة المقبلة للعروسين، نشرتها «إيريكا» عبر خاصية «ستوري» عبر صفحتها على إنستجرام، إذ يقضي الملياردير الأمريكي وزوجته شهر العسل في جزر المالديف، وتعتبر هذه الوجهة الأولى للعروسين بعد مغادرة مصر، حسبما أكد الدكتور زاهي حواس في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حفل زفاف أسطوري خطف أنظار العالم

وكان الملياردير الأمريكي أقام حفل زفاف أسطوري في مصر استمر 4 ليالي، بدأ من قصر محمد علي، ثم المتحف المصري الكبير، وصولًا إلى الحفل الضخم الذي استمر لساعات الصباح الباكر عند منطقة الأهرامات، لتنتهى هذه الجولة بقصر جزيرة الدهب قبل أن يغادرا البلاد.

وظهرت إيريكا هاموند في حفل الزفاف بفستان ساحر مرصع بالذهب، اختارت عارضة الأزياء أن يجمع بين الثقافة الهندية لخطيبها الأمريكي ذو الأصول الهندية، والحضارة المصرية العريقة، والقليل من الإلهام الهندي الممزوج بإحساس كليوباترا، فظهرت بفستان بصدرية ضيقة بالقرب من الخصر وزخارف ذهبية بنقوش زهرية في كل مكان، بالإضافة إلى ذيل طويل للفستان مع زخارف ذهبية ثلاثية الأبعاد ترمز إلى الطاووس الراقص عند الحافة.