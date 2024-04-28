«أبو الهول» شاهد على زواج أثرياء العالم.. 4 حفلات أسطورية في حضن الأهرامات

كانت منطقة سفح الأهرامات ولا زالت قِبلة المشاهير حول العالم لإقامة حفلات الزفاف الأسطورية، التي تتعدى تكلفتها ملايين الجنيهات، خاصة وأنّ الأهرامات تعتبر بوابة تربط العالم القديم بالحديث، ولها مكانة خاصة في قلوب عشاق التاريخ، وآخرهم الملياردير الأمريكي أنكور جاين الذي استمر زفافه نحو 7 أيام وحضره العديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين في المجتمع الأوربي والمصري.

أنكور جيل يقيم حفل أسطوري أمام سفح الأهرامات

كان آخر المشاهير الذي احتفل بزفافه أمام منطقة الأهرامات بالجيزة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي أنكور جاين، على عارضة الأزياء ومصارعة WWE السابقة إريكا هاموند، وحرص الملياردير الهندي على توثيق حفل الزفاف ببعض الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها عبر صفحته على إنستجرام، واعتبرها الناشطون فكرة ترويجية رائعة للسياحة في مصر، إذ وجه «أنكور» الشكر لكل من شارك في الاحتفال، كما اختص بالذكر عالم الأثار المصري الشهير زاهي حواس.

حفل زفاف شريف عبد الحليم ولميس عزازي

وفي مطلع العام الحالي، خطف حفل زفاف شريف عبد الحليم ولميس عزازي أنظار العالم، بعد أن حرصا على إقامة حفل زفاف أسطوري حضره أكثر من 2000 ضيف في خيمة مجاورة لمنطقة الأهرامات، مُتاحةً بإطلالة بانورامية ساحرة على الأهرامات الثلاثة، وهو ما تم بالاتفاق مع وزارة السياحة والآثار، بحسب موقع «nytimes».

وبدأ حفل الزفاف الأسطوري أمام الأهرامات في التاسعة مساءً، واستمر حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وأحيا الحفل عددًا من الفنانين المشاهير منهم الهضبة عمرو دياب، والدي جي الشهير Rampa، إذ أطلّت العروس لميس عزازاي من أمام الأهرامات رفقة والدها وترافقها الخيول البيضاء.

حفل أسطوري أمام أهرامات سقارة

أما محمد حازم طاهر ابن صاحب فنادق شهيرة بشرم الشيخ والعروس أمينة أحمد الرفاعي، فأقاما حفل زفاف أسطوري أمام منطقة أهرامات سقارة عام 2023، وأحيا الحفل الهضبة عمرو دياب، وفوجئ الحضور بعازفين الكمانجا على جانبي المكان مع استغلال مبهر للطبيعة الساحرة وأضفى سحر الفراعنة طابعًا مميزًا على أجواء الحفل.

حفل زفاف أنسي نجيب ساويرس تحت سفح الأهرامات

وفي عام 2022، احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس بحفل زفاف نجله أنسي أمام الأهرامات، وتحديدًا بمنطقة عروض الصوت والضوء، بحضور كبار الشخصيات، على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ومن بين الحاضرين في حفل زفاف أنسي نجيب ساويرس رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والفنانة بشرى، وعدد كبير من الشخصيات في مختلف المجالات، وأحيا الحفل الهضبة عمرو دياب.